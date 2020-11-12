بعد اعتباره مخالفا للدستور.. القضاء يسحب مقترح قانون الإشراف من البرلمان

2020/11/12 | 10:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان مجلس القضاء الأعلى، طلب سحب مقترح قانون الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي، بعد اعتراض اللجنة عليه واعتباره مخالفا للدستور.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (12 تشرين الثاني 2020) إن "اللجنة القانونية ناقشت التعديلات الخاصة بقانون الإشراف القضائي التي تضمنت مادتين تريد السلطة القضائية تعديلها، وهي في الوقت نفسه مخالفة للدستور، وبعد اجتماع اللجنة مع رئيس الاشراف القضائي واعتراضها عليه، فقد طلب مجلس القضاء سحبه".

وأضافت أن "اللجنة لم توافق على ما قدمه مجلس القضاء الأعلى في هذا التعديل، إذ إنهم يريدون سحب الشخصية المعنوية من هيئة الإشراف القضائي، في حين أن المادة 89 من الدستور حسب هيئة الإشراف القضائي ومن ضمن السلطة القضائية أن تكون لها شخصية معنوية مثلها مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى".

وتابعت أن "مجلس القضاء يريد أن تكون هيئة الإشراف القضائي من ضمن مكوناته، كما يطالب بأن يكون لرئيس هيئة الإشراف القضائي نائبان وهذا لا يجوز، لأن عددهم سبعة، وهو عدد قليل فلا يحتاجون الى ذلك"، وبينت محمود أن "مجلس القضاء الأعلى يريد أن يكون ترشيح نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي من قبله".

A.Sh

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