"أن بي سي": ترامب قد يقبل بنتيجة الانتخابات دون إقرار بنزاهتها

2020/11/12 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن وجود فكرة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في عام 2024، حال تأكيد خسارته للسباق الحالي.

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