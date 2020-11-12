2020/11/12 | 10:44 - المصدر: عين العراق

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الامن

الخميس 12 نوفمبر 2020 | 10:42 صباحاً | عدد القراءات : 1

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ستة ارهابيين في سامراء

بعملية نوعية سادها التعاون الامني والاستخباري بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الاول من لواء مغاوير القيادة ومفرزة من استخبارات الداخلية وسرايا السلام تمكنت خلالها من القاء القبض على ٦ ارهابيين بعد ان اوقعت بهم تباعا وبوقت قياسي في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وقال المقدم علي العكيلي معاون مدير استخبارات سامراء ان العملية الاستباقية التي نفذت بالتعاون مع قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام جاءت للاطاحة ب٦ ارهابيين بينهم اثنان من قادة تنظيم داعش ومشاركين في عدة جرائم وفي مناطق مختلفة من العراق ، مبيناً ان التحقيق مازال جارٍ معهم وهناك معلومات تثبت وجود خلية ارهابية نائمة قد تنشط في الايام القادمة اذا ما لم يتم معالجتها ودحر افرادها ".

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