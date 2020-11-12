تطورات جديدة بتعاقد العراق مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير

2020/11/12 | 10:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت وزارة النقل العراقية، الخميس، (12 تشرين الثاني 2020)، عن الوصول الى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء بإجراءات العمل.

وقالت الوزارة، في تصريحات لمسؤولين فيها، انها جادة وماضية بإنجاز ميناء الفاو الكبير، ورئيس الوزراء وجّه بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز المشروع.

واوضحت انها توصلت الى تفاهمات مع شركة (دايو) الكورية، والحوارات مستمرة لحسم الأمور المالية والفنية الخاصة بميناء الفاو، وأن التفاوض ينحصر فقط بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق، والذي على ضوئه حدث الخلاف بعد أن طالبت الشركة الكورية بزيادة المبالغ المخصصة للميناء”، مؤكداً “استمرار التفاوض لحسم جميع المسائل العالقة.

وبشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع المملكة العربية السعودية، بينت الوزارة انها وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات متعددة مع الجانب السعودي خلال أعمال اللجنة التنسيقية العراقية – السعودية، أبرزها الاتفاق على افتتاح منفذ جديــدة عرعر الحدودي الذي سيتــــــم تدشينه وتشغيلــــه بعـــــد (7) أيام، فضلاً عن تسيير الخط الملاحي بين الموانئ العراقية والموانئ السعودية.

وبما يخص مشروع قطار بغداد المعلق، أفادت بأنه ستتم المباشرة بتنفيذه بعد توقيع العقد، مشيرة الى أنها وجهت دعوات مباشرة لخمس شركات استشارية سيتم اختيار إحداها لدراسة وتحليل العروض الفنية والمالية، ومن ثم التفاوض مع شركة (الستوم) الفرنسية لتحديد قيمة العقد والتوقيع عليه.

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