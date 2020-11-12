2020/11/12 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

بيعت ماسة "شديدة الندرة" بمبلغ 26.6 مليون دولار، ، حسبما قالت دار سوذبي للمزادات في جنيف.

وقالت الدار عن هذه الماسة بأنها "أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة"، مشيرةً إلى أنها تتميز بلون وردي ومسحة بنفسجية، تم استخراجها في روسيا.

وكانت "سوذبي" تتوقع أن يتراوح سعر الماسة "روح الورد" النقية ذات الشكل البيضوي، بين 23 و38 مليون دولار عندما تعرض للبيع في المزاد في جنيف.

وافتتح المزاد بسعر 16 مليون دولار، ثم قفز إلى 21 مليون دولار عند إغلاق المزاد بالإضافة إلى العمولة .

وقالت سوذبي: إن "منافساً عبر الهاتف اشترى الماسة وطلب عدم الكشف عن هويته".

وقال بينوا ريبلين خبير المجوهرات الذي أشرف على البيع: إن الماسة، البالغ وزنها 14.83 قيراطاً، سجلت رقماً قياسياً كأكبر بلورة ماسية وردية زاهية تعرض في مزاد.

وسميت الماسة باسم الباليه الروسي "روح الورد" الذي قدمه راقص الباليه الأسطورة فاسلاف نيغنيسكي عام 1911.

المصدر- سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مواصفات ماسَة بمبلغ26.6 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مواصفات ماسَة بمبلغ26.6 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).