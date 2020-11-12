طارق حرب: لا يمكن الطعن في قانون الاقتراض

2020/11/12 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب فجر اليوم الخميس يجب ان يرسل الى رئاسة الجمهورية.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان القانون يجب ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، موضحا انه في حال صادق عليه رئيس الجمهورية فإنه يعتبر نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفي حال لم يصادق عليه فإن القانون يعتبر نافذا بعد مضي 15 يوما، ولا يحق لرئيس الجمهورية اعادة القانون الى مجلس النواب.

وأشار طارق حرب الى انه لا يمكن لأي جهة الطعن في قانون الاقتراض لأن المحكمة الاتحادية نصابها غير كامل ولا تستطيع الانعقاد للنظر في الطعون.

يذكر ان مجلس النواب اقر في جلسة عقدها صباح يوم امس الاربعاء واستمرت لفجر اليوم الخميس، قانون تمويل العجز المالي والذي يسمح للحكومة بالاقتراض لتأمين الرواتب والنفقات الضرورية حتى نهاية العام الجاري.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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