النمط السوفياتي من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (1) - عبدالله تركماني

2020/11/12 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني النمط السوفياتي عن بناء الدولة القومية في التاريخ الحديثإنّ الدارس اليوم لتطور الاتحاد السوفياتي، منذ الثورة الروسية سنة 1917 إلى تفككه في سنة 1991، لابدَّ أن يلاحظ أنّ النتائج الحقيقية للثورة الروسية، في كثير من المسائل، لم تكن تختلف كثيراً عن النتائج التي حققتها العديد من الدول النامية.



ذلك لأنّ روسيا، في أوائل القرن العشرين، كانت بلداً متأخراً.



حيث كانت أغلبية السكان من الفلاحين، الجهلة وال ......





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