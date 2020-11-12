حذر من خطر أمني.. نائب عن نينوى يطالب بإجراء سريع يخص سجون المحافظة

2020/11/12 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..طالب النائب عن محافظة نينوى حسين نرمو، الأربعاء، بضرورة قيام وزارة العدل بإجراء سريع يتضمن نقل المحكومين في سجن الفيصلية إلى مكان آخر.وقال نرمو في تصريح لـ/المعلومة/، إن”سجن الفيصلية الواقع بمدينة الموصل داخل الأحياء السكنية، يضم المئات من المحكومين بالإعدام، ويشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني في المدينة”.وأضاف أنه”طالبنا مرارا بضرورة إغلاق هذا المكان، وبناء بناية أخرى تقع خارج مركز المدينة، لآن الموقع الحالي يشكل خطرا على الأهالي كون أغلب الموجودين هم من قادة الإرهاب والذين عليهم أحكام إعدام”.وأشار إلى أنه”عدم وجود تخصيصات مالية، فأنه نطالب بنقل المحكومين بالإعدام من الإرهابيين إلى العاصمة بغداد أو مكان آخر وعزلهم عن أصحاب القضايا الجنائية، لحين المصادقة على تنفيذ الأحكام”.وأوضح نرمو، ان “الوضع الحالي للسجن يجعله معرضا في أي لحظة لعملية إرهابية لإخراج المحكومين من قادة تنظيم داعش، كون المنطقة سكنية ويسهل التغلغل والوصول إليها”.



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