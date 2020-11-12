2020/11/12 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).