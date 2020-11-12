قطع طريق مهم وحيوي وسط بغداد

2020/11/12 | 10:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية المرور العامة، انها ستقطع طريقا رئيسيا مهما وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان انه “سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع التجانيد (منطقة العلاوي) بأتجاه ساحة المتحف لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الـ12 من تشرين الثاني الحالي”.

واضافت ان “ذلك جاء لغرض الأكساء والادامة”، مشيرة الى ان “المسار المعاكس من ساحة المتحف باتجاه تقاطع التجانيد سيكون ذهاباً وأياباً”.

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