الأسود تلاعب الأردن في الظهور الرسمي الأول بعد جائحة كورونا

2020/11/12 | 10:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي مساء اليوم الخميس منتخبنا الوطني لكرة القدم، منتخب الأردن ودياً ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر اذار / مارس من العام المقبل، في المباراة التي سيقودها طاقم تحكيم اماراتي.

وستقام المباراة على ملعب الرغبي سيفينز في دبي بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد السابعة مساءً بتوقيت الأمارات، في الظهور الرسمي لأسود الرافدين بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخضع وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم أمس الاربعاء إلى مسحة كورونا، والتي أثبتت عن إصابة مدافع منتخبنا الوطني أحمد إبراهيم بعد ظهور المسحة إيجابية والذي تم عزله عن وفد المنتخب لتلقي العلاج لحين كسب الشفاء التام.

وسيغيبُ خمسة لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين هم كلٌ من: ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبان، حسين علي وعلاء عبد الزهرة وأحمد ابراهيم ، لإصابتهما بفيروس كورونا.

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