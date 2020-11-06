2020/11/12 | 10:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الفحوصات التي اجريت للاعبي المنتخب الوطني المتواجد في الامارات لخوض مباراتين وديتيين امام الاردن واوزبكستان إصابة المدافع الدولي ولاعب القوة الجوية أحمد ابراهيم بفايروس كورونا اذ تم عزله عن الفريق واخضاعه للعلاج الطبي.

ابراهيم سيغيب عن مباراتي الفريق امام الاردن واوزبكستان التي تقلص فيها عدد لاعبي المنتخب المتواجدين في الامارات من 25 لاعبا الى 20 بعد ان تغيب قبلهم 5 لاعبين للاصابة .

وباصابة ابراهيم يكون اللاعب الثالث الذي يصاب بكورونا بعد زميليه علاء عبد الزهرة وحسين علي اللذين كان قد بقيا في بغداد بعد ثبوت اصابتهما بالفايروس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد ابراهيم ثالث لاعب في المنتخب الوطني يصاب بكورونا 7 SKY TV.

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