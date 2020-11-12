المرور تنوه عن قطع طريق رئيسي مهم وسط بغداد

2020/11/12 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس،

انها ستقطع طريقا رئيسيا مهما وسط

بغداد، مشيرة الى ان ذلك جاء لاغراض

الصيانة.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه انه "سيتم قطع الطريق

المؤدي من

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