2020/11/12 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة

(193) عراقيا من مخيم اكدة الواقع على

الحدود السورية التركية الى ارض الوطن .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في

الوزارة طالب اصغر دوسه ان " مكتب

الوزارة في ا

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