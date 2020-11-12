2020/11/12 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق

لإضراره المال العام بــ14 مليار دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام بــ14 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام بــ14 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).