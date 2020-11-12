2020/11/12 | 10:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني للجلسة الثامنة على التوالي في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب قطاع التكنولوجيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نيكي" الياباني يواصل الارتفاع عند الإغلاق بدعم أسهم التكنولوجيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نيكي" الياباني يواصل الارتفاع عند الإغلاق بدعم أسهم التكنولوجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).