رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ماضية في دعم القطاع الصحي والكوادر الطبية

2020/11/12 | 10:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شُيّد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة.وأكد الكاظمي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في دعمها للقطاع …

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