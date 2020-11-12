نائب: تضمين إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد في موازنة 2021

2020/11/12 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن عضو مجلس النواب محمد البلداوي، وجود اجماع نيابي على تضمين فقرة إرجاع المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي في قانون موازنة 2021.

وقال البلدواي في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "واحدة من أهم الجهود التي يتم تضمينها في قانون الاقتراض وموازنة 2021 إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "المضحين الذين قدموا أرواحهم والكثير منهم أصيب في المعارك وتصدوا لعصابات داعش الاجرامية في حين هرب الآخرون من ساحات المعارك، يستحقون الوفاء لهم".

وأوضح أن "المنتسبين أكملوا جميع إجراءات العودة لقواطعهم العسكرية".

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