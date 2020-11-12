الذهب يصعد بعدما فاقت مخاوف فيروس كورونا التفاؤل بشأن اللقاح

2020/11/12 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغدادصعدت أسعار الذهب، الخميس، عقب تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعدما فاق تأثير مخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

وبحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1868.81 دولار للأونصة فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1866.30 دولار للأونصة.

هذا وانخفض الذهب 4.2% هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية بيونتك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 24.18 دولار للأونصة.



وصعد البلاتين 0.2% إلى 866.64 دولار للأونصة فيما قفز البلاديوم 1.7% إلى 2353.38 دولار للأونصة.

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