الحشد الشعبي يعلن انطلاق الصفحة الثالثة من عملية “لبيك يا رسول الله” غرب الانبار

2020/11/12 | 11:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن انطلاق الصفحة الثالثة من عملية “لبيك يا رسول الله” غرب الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي متمثلة بالألوية (١٣، ١٧،١٨ ،١٩،٣٧) بالإضافة لحشد محافظة الانبار وكافة المديريات والمعاونيات الساندة في هيئة الحشد، وبمشاركة الجيش المتمثل بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية انطلقت بالصفحة الثالثة من عملية “لبيك يا رسول الله” غربي الانبار وفق الأهداف المرسومة لها”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف الى تدمير الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية”.



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