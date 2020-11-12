اخيراً… العالم سيفرق بين كورونا والانفلونزا

2020/11/12 | 11:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض مماثلة، إلا أن الإصابة بكورونا يمكن أن تتسبب في فقدان حاستي التذوق والشم، فضلا عن ضيق التنفس وحمى تزيد عن 38 درجة.

وقالت المنظمة العالمية بهذا الشأن إن “فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض متشابهة، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والتعب.



ومع ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض إضافية مثل فقدان حاستي التذوق والشم وضيق التنفس”.

وتفيد المنظمة بأن الأعراض الشديدة لـ “كوفيد -19” تشمل ضيق التنفس، وفقدان الشهية، وألما أو ضغطا مستمرا في الصدر، ودرجة حرارة تزيد عن 38 درجة، وضعف التركيز.

وتنصح الصحة العالمية بضرورة بأن يلتمس الشخص المصاب بأعراض شديدة، العناية الطبية الفورية، فيما يتوجب على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال، دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، مراجعة الأطباء، حتى مع وجود أعراض خفيفة للعدوى.

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