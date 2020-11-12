الطاقة الذرية تطالب طهران بتوضيح سريع وشامل بشأن نشاطها النووي

2020/11/12 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بتقديم توضيحات حول موقع نووي يثير الشبهات بشأن إنتاج اليورانيوم.وأكدت الوكالة في بيان أن المعلومات التي تلقتها حوله من طهران تفتقر للمصداقية، واصفة الجهود الدولية الخاصة بمراقبة الأنشطة الإيرانية بالوقت الضائع بسبب الاستمرار بخرق الاتفاقات، مطالبة طهران بتفسيرات كاملة وسريعة بشأن وجود يورانيوم معالج في موقع بمنطقة تورقوز آباد في طهران.

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