البحرين.. أمر ملكي بتكليف ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

2020/11/12 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

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أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء.

وأكد الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر الأمر الديواني، عقب وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي سيواري الثرى بعد وصول جثمانه إلى البحرين.

هذا وأمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.

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