ناسا وسبيس إكس يرسلان 4 رواد فضاء خارج الأرض السبت المقبل

2020/11/12 | 11:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تستعد ناسا وسبيس إكس لإطلاق أربعة رواد إلى الفضاء بعد أسابيع من الترقب، إذ كان من المفترض فى الأصل إجراء هذا الإطلاق يوم 31 أكتوبر، لكنها تم تأخير هذه الخطوة بسبب مشكلة "غير متوقعة" فى الصاروخ، والآن أكملت وكالة ناسا التوقيع على خطة شهادة التقييم البشرى لنظام نقل الطاقم التابع لشركة SpaceX.

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