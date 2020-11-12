انخفاظ اسعار النفط الخام العراقي لشهر تشرين الاول

2020/11/12 | 11:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت منظمة اوبك، الخميس، ان سعر الخام العراقي المباع لشهر تشرين الاول انخفض بمقدار 1.49 دولار.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري ان “العراق باع خام البصرة الخفيف لشهر تشرين الاول بمقدار 40.60 دولار للبرميل وهو اقل بمقدار 1.49 دولار عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ السعر فيه 42.09 دولار للبرميل”، مبينة ان “نسبة التغيير في السعر بلغ 3.5-% “.

واضاف ان “معدل سعر النفط العراقي خلال عشرة اشهر من العام الحالي بلغ 40.54 دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 الذي بلغ معدل سعر النفط العراقي 63.53 دولار”.

واشارت الى ان “انتاج النفط لدول المنظمة لشهر تشرين الاول بلغ 24.386 مليون برميل وهو اكثر ب 322 الف برميل يوميا عن شهر ايلول البالغ 24.064 مليون برميل” .

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