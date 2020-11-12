اليوم.. الأسود تلاعب النشامى بغياب المدافع احمد ابراهيم

2020/11/12 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

يلتقي مساء اليوم الخميس منتخبنا الوطني لكرة القدم، منتخب الأردن ودياً ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر آذار من العام المقبل، في المباراة التي سيقودها طاقم تحكيم اماراتي.

وستقام المباراة في ملعب الرغبي سيفينز في دبي بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد ،والسابعة مساءً بتوقيت الأمارات، في الظهور الرسمي لأسود الرافدين بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وفد المنتخب الوطني لكرة القدم خضع أمس الأربعاء لمسحة كورونا، والتي أثبتت إصابة مدافع أسود الرافدين أحمد إبراهيم بعد ظهور المسحة إيجابية وتم عزله عن باقي الوفد لتلقي العلاج لحين كسب الشفاء التام".

وأضاف، أن" خمسة لاعبين سيغيبون عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين أمام الأردن واوزبكستان وهم كلٌ من ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبون، حسين علي وعلاء عبد الزهرة وأحمد ابراهيم ، لإصابتهما بفيروس كورونا".

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