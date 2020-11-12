غرب كوردستان يسجل 88 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/12 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، و88 إصابة جديدة.

وضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لامرأة من جل آغا وثلاث رجال من ديرك، قامشلو والدرباسية.

أعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا يوم الخميس، عن تسجيل 88 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 4 حالات وفاة و 88 اصابة جديدة، " 53 ذكور، و35 اناث" وتوزعت كالاتي: الحسكة 36، ديركر 20، قامشلو 14، عامودا 6، كركي لكي 5، الرميلان 3، كوباني 1، الشهباء 3".

واضاف البيان: ان 13 حالة تماثلت للشفاء، لافتا الى ان اجمالي الاصابات بلغ 5929 حالة بضمنها 153 حالة وفاء و852 تماثل للشفاء.

PUKmedia غرب كوردستان

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