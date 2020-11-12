إلزام شركات الاتصالات بدفع ديونها للحكومة

2020/11/12 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب محمد شياع السوداني، عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، عن موافقة مجلس النواب على مقترح بالزام شركات الهاتف النقال بتسديد ديونها.

وقال النائب السوداني في بيان له يوم الخميس ان المجلس وافق في جلسته التي صوت خلالها فجر اليوم على قانون تمويل العجز المالي على "مقترح مادة أضيفت على مواد القانون المذكور تساعد في تعظيم إيرادات الدولة وتسهم في حل الأزمة المالية التي يعيشها البلد".

وأضاف المقترح المضاف هو "الايعاز إلى هيئة الإعلام والاتصالات بإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من مبالغ وغرامات والتزامات ضريبية إلى خزينة الدولة خلال 30 يوماً من تأريخ إقرار هذا القانون، والايعاز إلى وزارة الإتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات _ كلّ بحسب تخصصه_ بإيقاف الطيف الترددي لكلّ من شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الأنترنت إذا مضت ثلاثون يوما على عدم ايفائها بالتزامها بتسديد كلّ من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى وزارة المالية الاتحادية /الهيئة العامة للضرائب.

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان القانون ملزم لوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام، مشيرا الى ان الالزام لا يعني ان تستحصل الديون في شهرين او ثلاثة لان هذه الديون ربما يحتاج تحصيلها لخمس او ست سنوات، مشددا على ان القانون لا يحدد مدة لاستيفاء هذه الديون والقرار يلزم الوزارة والهيئة بالمطالبة فقط.

وأضاف الخبير القانوني طارق حرب ان الهيئة عليها طلب سداد الديون من الشركات وارسال انذارات لها عبر دائرة كاتب العدل، بدفع الديون المترتبة عليها، مشيرا الى ان الوزارة والهيئة لا تستطيعان ايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال والانترنت، لان هذه عقود ويترتب عليها التزامات، وهي مسائل منظمة فوق القانون الدولي ويمكن للشركات اقامة دعاوى على الحكومة في المحاكم الدولية حال اوقفت الطيف الترددي.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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