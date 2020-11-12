اقتصاد المملكة المتحدة ينمو بوتيرة قياسية 15.5% في الربع الثالث

2020/11/12 | 11:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

نما اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع بدء التعافي من ضربة الوباء العالمي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنحو 15.5 بالمائة في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل تراجع قياسي بلغ 19.8 بالمائة في الربع الثاني من العام نفسه.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينمو بنحو 15.8 بالمائة خلال الربع الماضي.

ورغم النمو القياسي في الربع الثالث، إلا أن اقتصاد بريطانيا لا يزال أقل بنحو 9.7 بالمائة من مستويات ما قبل وباء كورونا.

وعلى أساس سنوي، تراجع اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 9.6 بالمائة خلال الربع الثالث من 2020.

وقفز الاستهلاك الخاص بنحو 18.3 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع هبوط بنحو 23.6 بالمائة خلال الربع الثاني.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.3185 دولار.

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