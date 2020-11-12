مجلس النواب العراقي يصوت على مشروع قانون العجز المالي، تعرف على مواد المشروع..

2020/11/12 | 11:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد صوت مجلس النواب العراقي فجر اليوم الخميس الموافق 12-11-2020، على مشروع قانون “الاقتراض” تمويل العجز المالي وذلك بعد خلافات عدة من أعضاء المجلس.وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي “محمد الحلبوسي”، أنه “تم تمرير قانون “الاقتراض من أجل حل الأزمة المالية وتمكين الحكومة من صرف رواتب الموظفين المتأخرة حتى الآن”.وقد شهدت …

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