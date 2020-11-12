أوبك: ثلاث دول بينها العراق رفعت إنتاج النفط الشهر الماضي

2020/11/12 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ان العراق كان من بين الدول التي رفعت كمية إنتاجها النفطي في الشهر الماضي.

التقرير الشهري للمنظمة والخاص بشهر تشرين الأول الماضي أوضح ان إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ أربعة وعشرين مليونا وثلاث مئة وستة وثمانين ألف برميل يوميا، بزيادة وصلت إلى ثلاث مئة واثنين وعشرين ألف برميل مقارنة بشهر أيلول الماضي، مبينا ان كلا من ليبيا والعراق ونيجيريا كانت المستقلة بالزيادة في وقت خفضت فيه دول أخرى انتاجها، ومن بينها الإمارات والكونغو.

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