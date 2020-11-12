2020/11/12 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح برقية تعزية إلى ملك البحرين، بوفاة رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأعرب الرئيس صالح في برقية أرسلها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن بالغ حزنه بوفاة رئيس الوزراء، مؤكدا أن العراق يشاطر مملكة البحرين الأحزان بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم الأسرة الملكية الجليلة والشعب البحريني الشقيق جميل الصبر والسلوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يبعث برقية تعزية إلى ملك البحرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يبعث برقية تعزية إلى ملك البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).