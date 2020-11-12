متجاهلا اعتراضات ترمب.. بايدن يبدأ تعيين موظفي البيت الأبيض

2020/11/12 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أولى خطواته في تحديد طاقمه المساعد باختيار رون كلين لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وامتدح بايدن مرشحه للمنصب قائلا، إن الخبرة العميقة والمتنوعة لكلين وقدرته على العمل مع جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما يحتاج إليه في هذا الوقت واصفا إياه بالديمقراطي المحنك.

ومن الجدير بالذكر ان كلين البالغ من العمر تسعة وخمسين عاما، كان كبير موظفي بايدن عندما كان الأخير نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، إضافة إلى عملهما سوية عندما كان بايدن رئيسا للجنة العدل في مجلس الشيوخ.

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