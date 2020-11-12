2020/11/12 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغدادأجلت السلطات الفلبينية 200 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر مع ازدياد قوة الإعصار “فامكو” الذي يجتاج شمال شرق البلاد والذي تسبب بارتفاع منسوب المياه وغمر الأماكن المنخفضة.ونقلت “اسوشيتد برس” عن مسؤولي الوكالة الرئيسية للاستجابة للكوارث قولهم “تم الإبلاغ بالفعل عن فيضانات في 32 قرية وانهيارات أرضية بعد أن اجتاح الإعصار شمال مانيلا بين إقليمي بولاكان وبامبانجا واقتلع الأشجار وتسبب بقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت.وأشار الأدميرال جورج أورسابيا قائد خفر السواحل إلى أنه تم نشر فرق الإنقاذ في المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعة ريزال بالقرب من العاصمة مانيلا.وبلغت سرعة رياح الإعصار 130 كيلومتراً في الساعة مع هبوب أقوى صباح اليوم بينما أعلن أمس عن مصرع شخص وفقدان ثلاثة آخرين جراء الإعصار.وتتعرض الفلبين لنحو 20 إعصاراً وعاصفة كل عام كما أنها تقع على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادئ حيث تنتشر الزلازل والانفجارات البركانية ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلبين: إجلاء 200 الف شخص جراء إعصار فامكو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلبين: إجلاء 200 الف شخص جراء إعصار فامكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).