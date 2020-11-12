اقتحام ثلاث مناطق صحراوية بحثا عن بقايا خلايا داعش غربي الانبار

2020/11/12 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ، الخميس، عن اقتحام منطقة ثلاث مناطق صحراوية بحثا عن بقايا لخلايا داعش غربي الانبار.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي وبدعم من طيران الجيش والقوة الجوية اقتحمت مناطق ام الوز ووادي حوران والمدهم غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا لخلايا عصابات داعش الاجرامية يختبئون داخل انفاق ومضافات سرية في المناطق المستهدفة”.واضاف ان” المناطق المستهدفة ذات تضاريس معقدة ، مبينا ان” المعلومات تشير الى وجود مفارز صغيرة مكونة من ثلاثة ارهابين يستخدمون عجلة او دراجات نارية لتنقل من منطقة الى اخرى خشية استهدافهم من قبل القوات الامنية “.وأوضح العبيدي، ان” القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المنطقة المستهدفة وشرعت بعملية اقتحامها لتعقب المطلوبين للقوات الامنية “.



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