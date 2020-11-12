2020/11/12 | 11:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى الأربعاء، بعد ثمانية أيام من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، بحسب ما أكد طبيبه الخاص ليوبولدو لوكي.

وخرج مارادونا من عيادة أوليفوس في بوينوس أيرس بسيارة إسعاف بعد فترة وجيزة من إبلاغ لوكي الصحافيين من أن النجم الأرجنتيني بات قادراً على العودة إلى المنزل.

وقبيل ذلك، نشر لوكي على إنستغرام صورة له معانقاً مارادونا (60 عاماً) الذي كان يضع ضمادة على رأسه.

من المتوقع أن يواصل مارادونا عملية إعادة تأهيله في تيغري، على بعد 30 كيلومتراً إلى شمال العاصمة الأرجنتينية، قرب منزل ابنته جيانينا.

وخضع مارادونا الذي احتفل بعيد ميلاده الستين الشهر الماضي للعملية الجراحية الأسبوع الماضي لازالة ورم دموي في دماغه.

© 2020 AFP

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسطورة مارادونا يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة في الدماغ 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسطورة مارادونا يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة في الدماغ) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسطورة مارادونا يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة في الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).