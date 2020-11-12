تراجع عدد مقاعد النساء وتحالف إسلامي في البرلمان الأردني 

2020/11/12 | 11:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية في الاردن الأربعاء تراجع عدد مقاعد النساء وتحالف إسلامي معارض في مقابل فوز نحو مئة وجه جديد واستمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان المقبل.وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات، تراجع عدد مقاعد “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب جبهة العمل […]

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