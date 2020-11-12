القبض على موزع {الكفالات} لعوائل داعش في كركوك

2020/11/12 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية،تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية والذي يقوم بتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش في محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية وبصفة موزع كفالات في مايسمى قاطع كركوك .

حيث تم ايداعة التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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