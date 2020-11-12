الداخلية :القبض على 230 متسولاً وضبط 15 عجلة مطلوبة في بغداد

2020/11/12 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز}اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، القبض على اكثر من 230 متسولاً و37 مخموراً يعترضون سبيل المارة.

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