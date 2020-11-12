اوبك: انخفاض سعر الخام العراقي المباع لشهر تشرين الاول

2020/11/12 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة اوبك، الخميس، ان سعر الخام

العراقي المباع لشهر تشرين الاول انخفض

بمقدار 1.49 دولار.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، ان

"العراق باع خام البصرة الخفيف لشهر

تشرين الاول بمقدار 40.60 دولار ل

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