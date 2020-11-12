2020/11/12 | 11:29 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يلتقي مساء اليوم الخميس المنتخب
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الوطني لكرة القدم، منتخب الأردن ودياً
ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات
الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال
شهر اذار / مارس من العام المقبل، في
المباراة التي سيقودها طاقم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يلاعب الأردن اليوم ودياً بغياب 5 لاعبين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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