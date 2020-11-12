المنتخب العراقي يلاعب الأردن اليوم ودياً بغياب 5 لاعبين

2020/11/12 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي مساء اليوم الخميس المنتخب

الوطني لكرة القدم، منتخب الأردن ودياً

ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات

الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال

شهر اذار / مارس من العام المقبل، في

المباراة التي سيقودها طاقم

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