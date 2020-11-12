قطاع البنوك يقود الأسهم الأوروبية للهبوط في المستهل

2020/11/12 | 11:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الخميس، بقيادة قطاع البنوك، بعد مكاسب دامت لثلاث جلسات متتالية.

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