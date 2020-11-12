النهج: بعض القوى اعتمدت نظام الدوائر المتعددة لعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/12 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادأكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، أن بعض القوى السياسية لجأت إلى اعتماد نظام الدوائر المتعددة لعرقلة الانتخابات في موعدها المحدد.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض القوى تعمدت عدم المضي بتشريع قانون سلس وسهل لضمان سلامة إجراء الانتخابات”.وأضاف أن “اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة من بغض القوى في نيتهم دفع الانتخابات الى ابعد فترة ممكنة”، مبينا أن “الانتخابات المبكرة تواجه صعوبة فنية ولوجستية”.وأوضح العقابي، أن “العملية السياسية أصبحت أمام نظام جديد لم نعمل به سابقا”، مشيرا إلى أن “فترة الستة أشهر المقبلة غير كافية لإتمام عملية الانتخابات في حزيران المقبل”.



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