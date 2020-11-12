فيان صبري : التصويت على ” قانون الاقتراض ” تم وفق أهواء عنصرية

2020/11/12 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، انتقادات شديدة للطريقة التي تم من خلالها تمرير قانون الاقتراض.

وعلقت رئيسة الكتلة فيان صبري على الملابسات التي رافقت جلسة التصويت بوصفها أنها جاءت وفقا لأهواء عنصرية على حد تعبيرها، مضيفة ان الكتل الكردية شاركت في الجلسة بناء على حصولها على تعهد بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان، لكن تلك الكتل تفاجأت بعرض الفقرة للتصويت، إضافة إلى إطلاق اساءات بحق الإقليم، وهو ما دفع النواب الكرد لمغادرة الجلسة.

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