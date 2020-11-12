رئيس أركان الجيش العراقي ونظيره السعودي يبحثان آفاق التعاون العسكري

2020/11/12 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله بنظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاجتماع كبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين والوفد المرافق لمعالي رئيس أركان الجيش العراقي.

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