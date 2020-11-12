موزع كفالات داعش في كركوك بقبضة القوات الامنية

2020/11/12 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على ما يعرف بـ"موزع الكفالات" لعوائل داعش في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية".

واشارت الى ان "الارهابي كان يقوم بتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش في محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية وبصفة موزع كفالات في مايسمى قاطع كركوك" .

ولفتت الى انه "تم ايداعة التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".





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