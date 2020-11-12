روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا و439 حالة وفاة في يوم واحد

2020/11/12 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 21608 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 439 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وقالت السلطات في بيان لها، إن "الفحوصات المختبرية أثبت إصابة 21608 حالة في غضون الساعات الماضية ليرتفع مجمل الاصابات مليون و858568 في عموم أقاليم البلاد".





واضافت، انه "تم تسجيل 439 حالة وفاة ليرتفع مجمل اعداد الوفيات الى 32032 منذ بدء تفشي الوباء".

واشارت السلطات الصحية الروسية الى ان "18811 شخصا تعافوا خلال اليوم، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و388168 شخصا حتى الآن".

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