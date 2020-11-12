الحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام بـ 14مليار

2020/11/12 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، صدور حكم بالحبس الشديد لمحافظ بابل السابق لإضراره المال العام بـ 14مليار دينار.

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