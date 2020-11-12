المرور تنوه الى قطع طريق رئيسي وسط بغداد

2020/11/12 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، الى قطع طريق رئيسي في منطقة العلاوي وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع التجانيد (منطقة العلاوي) باتجاه ساحة المتحف لمدة 3 ايام اعتباراً من اليوم الخميس 12 من تشرين الثاني الحالي”.وأوضح البيان، …

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