“النور نيوز” تنشر نص قانون تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تنشر “النور نيوز” نص قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته ليلة أمس.نص قانون تمويل العجز الماليتنزيل

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